عاجل

  • رياضة: الأهلي يقلص الفارق ويسجل هدفاً من ركلة جزاء عن طريق علي معلول

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة الشهيد خيري علقم في القدس

الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة الشهيد خيري علقم في القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يعتزم الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل عائلة الشهيد خيري علقم في بلدة الطور في القدس المحتلة.

 وأعلن جيش الاحتلال نيته هدم الشقة التي كان يسكن فيها الشهيد خيري علقم (21 عاما) بطل عملية "نفيه يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال، في ٢٩ يناير الماضي، منزل عائلة الشهيد خيري علقم، وأغلقت أبواب المنزل ومنافذه بالأدوات الحديدية واللحام، بهدف منع الدخول إليه، تمهيدًا لهدمه.

ونفذ علقم، مساء 27 يناير، عملية إطلاق نار بمستوطنة "نفيه يعقوب"، أدت لمقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين.

وعقب عملية إطلاق النار، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من أفراد العائلة بينهم والد ووالدة الشهيد، وأخضعت بعضهم للتحقيق الميداني.

وتنتهج قوات الاحتلال سياسة هدم منازل منفذي العمليات البطولية، ضمن سياسة العقاب الجماعي.

أخبار ذات صلة

لمدة 10 أيام.. تعليق إضراب اتحاد موظفي &quot;أونروا&quot; في الضفة بدءاً من الخميس

لمدة 10 أيام.. تعليق إضراب اتحاد موظفي "أونروا" في الضفة بدءاً من الخميس

نقابة مستوردي المركبات بغزة يستنكر احتجاز إدارة الجمارك للسيارات المستوردة على معبر بيت حانون

نقابة مستوردي المركبات بغزة يستنكر احتجاز إدارة الجمارك للسيارات المستوردة على معبر بيت حانون

بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72

هنية يصل القاهرة على رأس وفد رفيع لبحث هذه الملفات

هنية يصل القاهرة على رأس وفد رفيع لبحث هذه الملفات

مجدلاني يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المقتطعة

مجدلاني يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المقتطعة

كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البري

كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة الشهيد خيري علقم في القدس

الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة الشهيد خيري علقم في القدس

بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

توقيع اتفاقية اختبار تطبيق &quot;دفعاتي&quot; لدى سلطة النقد الفلسطينية

توقيع اتفاقية اختبار تطبيق "دفعاتي" لدى سلطة النقد الفلسطينية

الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ينظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا

الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ينظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا

الرئيس عباس يهاتف الأسد ويعزيه بضحايا الزلزال

الرئيس عباس يهاتف الأسد ويعزيه بضحايا الزلزال

استئناف العمل في بحر غزة بدءاً من صباح الخميس

استئناف العمل في بحر غزة بدءاً من صباح الخميس

تسرب مياه إلى مصليات المسجد الأقصى وانهيار بلاط على أبوابه

تسرب مياه إلى مصليات المسجد الأقصى وانهيار بلاط على أبوابه

تفاصيل لقاء وزير الداخلية بنظيره الجزائري

تفاصيل لقاء وزير الداخلية بنظيره الجزائري

منوعات

تيم حسن يتبرع لضحايا الزلزال بسوريا بمبلغ صادم

تيم حسن يتبرع لضحايا الزلزال بسوريا بمبلغ صادم

نادين نجيم: ما قادرة احتفل بعيد ميلادي وهذا رابط التبرع

نادين نجيم: ما قادرة احتفل بعيد ميلادي وهذا رابط التبرع

لن تصدق كم يبلغ سعر فستان أحلام!

لن تصدق كم يبلغ سعر فستان أحلام!

بالفيديو.. مروان يونس يستهزئ بما تقدمه ياسمين عز

بالفيديو.. مروان يونس يستهزئ بما تقدمه ياسمين عز

ما حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من فيلم الناظر؟

ما حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من فيلم الناظر؟

أصالة نصري تهاجم متابع بعدما طلب منها مساعدة السوريين

أصالة نصري تهاجم متابع بعدما طلب منها مساعدة السوريين

أصالة نصري تصدم جمهورها بهذا الطلب بعد زلزال تركيا وسوريا!

أصالة نصري تصدم جمهورها بهذا الطلب بعد زلزال تركيا وسوريا!

بالصور.. عشيقة رونالدو جورجينا بإطلالة جذابة وملفتة في صحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو جورجينا بإطلالة جذابة وملفتة في صحراء الدوحة

تأجيل وإلغاء حفلات النجوم في العالم العربي نظراً للظروف المأساوية

تأجيل وإلغاء حفلات النجوم في العالم العربي نظراً للظروف المأساوية

شاهد.. الشيف بوراك ينهار بعد زلزال تركيا: الوضع صعب

شاهد.. الشيف بوراك ينهار بعد زلزال تركيا: الوضع صعب

عربي

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية جوهر تحركاتنا الدبلوماسية

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية جوهر تحركاتنا الدبلوماسية

لبحث التطبيع.. وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة

لبحث التطبيع.. وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة

فيديو.. طفلة سورية لـ &quot;المنقذ&quot;: إمي وإخواتي جوا ميتين

فيديو.. طفلة سورية لـ "المنقذ": إمي وإخواتي جوا ميتين

ليبيا: تعديل بالدستور يحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء

ليبيا: تعديل بالدستور يحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء