لمدة 10 أيام.. تعليق إضراب اتحاد موظفي "أونروا" في الضفة بدءاً من الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد موظفي "أونروا" في الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق الإضراب المفتوح ولمدة 10 أيام، بدءاً من يوم غدٍ الخميس.وقال رئيس اتحاد الموظفين في الضفة جمال عبد الله لـ "دنيا الوطن" إنه سيتم تعليق الإضراب المفتوح بدءاً من يوم غدٍ الخميس، على أن يتم فتح حوار مع إدارة الوكالة حول زيادة الرواتب تحت سقف زمني مدته 10 أيام.وشدد على ضرورة وقف كافة الإجراءات ضد رئيس اتحاد الموظفين في الضفة، وأعصاء الاتحاد، ضمن استجابة لمبادرة من مكتب الرئيس، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين ووزارة العمل.وطالب عبد الله من جميع الموظفين التوجه غداً الخميس إلى أماكن عملهم، لافتاً إلى أن الاتحاد سيكون في حالة انعقاد دائم لبحث المستجدات.