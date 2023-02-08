نقابة مستوردي المركبات بغزة يستنكر احتجاز إدارة الجمارك للسيارات المستوردة على معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطناستنكر مجلس إدارة نقابة مستوردي المركبات بغزة، بشده احتجاز إدارة الجمارك بغزة، السيارات الحديثة المستوردة على معبر بيت حانون وعدم تسليمها للتجار.وصرح مجلس نقابة مستوردي المركبات، بأنهم خاضوا خلال الأيام الماضية مفاوضات ولقاءات مع وزارتي المواصلات والمالية والعديد من الجهات الحكومية، لوقف تطبيق القرار القاضي بجباية فروقات جمركية على السيارات والتي من شأنها حال تم فرضها ان تؤثر سلباً على سوق السيارات بسبب سوء الاوضاع الاقتصاديةوأشار مجلس النقابة إلى أنهم قدموا لوزارة المواصلات رؤيا حول الخروج من الأزمة الحالية الا أنه تم رفضها.وشدد على أنهم طالبوا من الجهات الحكومية المختلفة بغزة، الإفراج الفوري عن سيارات التجار المحتجزة والبالغ عددها 106 سيارة في ساحة مكشوفة بالقرب من معبر ايرز| بيت حانون، والتي تقدر بأكثر من 3.5 مليون دولار، محملاً وزارة المالية أي أضرار أو خسائر تلحق بالسيارات في ظل الاستمرار باحتجازها.