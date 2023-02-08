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شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 72، بعد وفاة ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم بعد انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا، وتسجيل حالة وفاة جديدة في مدينة جبلة شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل وفاة ثلاثة من المصابين الذين تم إنقاذهم شمال سوريا، كما تبين أن عائلة ابو راشد التي قضت تحت الأنقاض في جبلة شمال سوريا تتكون من ستة أفراد وليس خمسة أفراد.

وأشارت "الخارجية" إلى أن عدد الضحايا مرشّح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة.

وارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال، اليوم، إلى 10 ضحايا، حيث تم انتشال ثلاث جثث لإمرأة وطفليها من تحت الأنقاض بمخيم الرمل في سوريا.

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