



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة.ونشرت هيئة المعابر كشف جديد للمسافرين (2023/6)بالإضافة لكشف جوازات مصرية جديدة يحمل الرقم (2023/6).وأكدت على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشفين متابعة مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.ولفتت إلى أنه لا يُسمح بمغادرة أي مسافر في غير موعد سفره المحدد.