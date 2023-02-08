كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البري
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة.
ونشرت هيئة المعابر كشف جديد للمسافرين (2023/6)بالإضافة لكشف جوازات مصرية جديدة يحمل الرقم (2023/6).
وأكدت على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشفين متابعة مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.
ولفتت إلى أنه لا يُسمح بمغادرة أي مسافر في غير موعد سفره المحدد.
كشف المسافرين للتحميل اضغط هنا
كشف الجوازات المصرية للتحميل اضغط هنا
التعليقات