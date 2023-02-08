الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ينظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا



وقام الاتحاد بإنشاء صندوق دعم ومسانده لمنكوبي الزلزال

ودعا الاتحاد أيضا إلى تنظيم حملات تبرعات لمساعدة المنكوبين في سوريا والقيام بتامين إيصالها لكل محتاج.



ودعا الاتحاد في بيان له جميع الفلسطينيين في أوروبا إلى مد يد العون للمتضررين.



وأضاف "نحن كأصحاب قضيه عادله نقع تحت ظلم الاحتلال نقوم بواجبنا الأخلاقي والإنساني والوطني اتجاه أهلنا ولا ننسى انه تم احتضان الألاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في سوريا ومساعدتهم ونحن لن نبخل اليوم بمد يد العون لكل من وقف معنا وناصرنا ".







رام الله - دنيا الوطننظم الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا حمله تبرعات واسعه في القاره الأوروبية لمد يد العون لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا.