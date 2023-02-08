استئناف العمل في بحر غزة بدءاً من صباح الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، فتح المجال أمام الصيادين للعمل داخل البحر، عقب إغلاقه خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.وأوضحت النقابة أنه تقرر فتح المجال امام الصيادين للعمل داخل البحر بعد التشاور والتوافق ما بين الشرطة البحرية والنقابة ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس، مع العلم انه سيتم التسجيل لدى الشرطة الساعة الخامسة صباحا.ونوهت النقابة للصيادين، بأخذ كافة التدابير اللازمة للسلامة وعدم التهور والتسرع أثناء خروجهم للبحر من اجل سلامتهم وسلامة معداتهم البحرية.