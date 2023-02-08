هزةٌ أرضية جديدة شمال الضفة الغربية

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال التي نقلت عن معهد الأبحاث الجيولوجية أن مركز الهزة الأرضية قبل قليل هو نفس مركزها أمس.



وأمس، ضربت هزة أرضية، فلسطين، وشعر بها المواطنون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس.







وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر أول أمس الإثنين.