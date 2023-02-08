طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، مساء يوم الأربعاء، صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لغرض صيانة جسر وادي غزة بشارع الرشيد.كما وقررت اللجنة في ختام اجتماعها الأسبوعي، تمدید العمل بقرار إعفاء بنسبة (50%) من رسوم المراکز الثقافیة للعام 2023م، وإعفاء شاحنات النقل الخاص من تقدیم الخلو الضریبی لمدة ٣ شهور، عند تجدید الترخيص.وأضافت: قررنا تمدید الخصم بنسبة (50%) من رسوم الترخیص المتراکمة والجدیدة لجمیع المنشآت السياحية، كما إلغاء تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية لمخالفتها شروط التخصيص مع سلطة الأراضي.واعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي، توصيات لجنة الأمن والسلامة الخاصة بالمصاعد الكهربائية في المؤسسات الرسمية.وأكدت تضامنها التام وتعاطفها الكامل مع الشعبين السوري والتركي بهذا المصاب الأليم، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وتقدمت بأصدق مشاعر المواساة لأسر ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا المتواجدين في سوريا وتركيا.وتابعت تطورات الحالة الجوية المضطربة بالمنطقة وتداعياتها على قطاع غزة، وأكدت على مواكبة كافة جهات الاختصاص لدورها على أكمل وجه، قبل وأثناء وبعد المنخفض، بما يخفف من تداعياته السلبية على أبناء شعبنا.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.