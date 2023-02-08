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شؤون فلسطينية

بحضور رئيس الوزراء.. توقيع مجموعة من الاتفاقيات لصالح فلسطين

بحضور رئيس الوزراء.. توقيع مجموعة من الاتفاقيات لصالح فلسطين
توقيع اتفاقيات لصالح فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت اليوم الأربعاء مجموعة من الاتفاقيات لصالح فلسطين بقيمة 43 مليون دولار، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، مقدمة من الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية عبر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لتنفيذ مشاريع تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال اشتية: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس نعمل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضهم، وتقديم خدمات وبنية تحتية أفضل، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية التي تقدم الدعم الحقيقي والجدي سنويا، لتنفيذ مشاريع ضمن القطاعات التي تشكل أولوية للحكومة".

وتشمل المشاريع تمويل بناء وتشطيب وتجهيز مدارس في قطاع غزة والضفة الغربية، بقيمة 20 مليون دولار، وكذلك تشطيب المباني التعليمية في جامعتين، وإعادة تأهيل 3 مستشفيات في الضفة وقطاع غزة، وإنشاء مبنى طوارئ، ومشروع بناء 3 طوابق في مستشفى.

وستساهم المنحة المقدمة بتمويل 29 مشروعاً بحوالي 13 مليون دولار لإسناد وتطوير الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية والمخيمات في الضفة ومدينة القدس، تشمل مشاريع تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية، وإنشاء خزانات المياه وتأهيل الطرق الزراعية وبناء مدارس، وتوسعة شبكات المياه والصرف الصحي.

كما تشمل الاتفاقيات مشروع ترميم عقارات ومؤسسات داخل سور البلدة القديمة ومحيط القدس، ومشاريع التنمية الريفية لإنشاء الآبار الزراعية والبرك الترابية وتوريد شبكات الري واستصلاح الأراضي الزراعية في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ووقع الاتفاقيات كل من وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، ورئيس المجلس الفلسطيني للتنمية وال‘عمار محمد أبو عوض، وممثل عن المجلس الفلسطيني للإسكان فاتنة هودلي، ومستشار الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين محمد أبو زيد، وبحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزيرة الصحة مي كيلة، ووزير التعليم العالي محمود أبو مويس، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، وعدد من رؤساء البلديات والهيئات المحلية والقروية واللجان الشعبية للمخيمات.

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