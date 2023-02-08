فتوح: الرئيس عباس طرق كل الأبواب لإحياء عملية السلام وإسرائيل تردّ بالمجازر

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر على آخر التطورات السياسية والانتهاكات والتصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، من قبل حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة، ودعمها لعصابات المستوطنين والجماعات المتطرفة وحمايتها.







وقال فتوح خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس برام الله، اليوم الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس طرق كل الأبواب والمنابر الدولية من أجل إحياء العملية السلمية، بالمقابل كان رد إسرائيل مزيدا من المجازر ومصادرة الأراضي واقتحام مدننا ومخيماتنا ومصادرة ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوطالب بريطانيا والمجتمع الدولي، بالتدخل والضغط على حكومة إسرائيل لوقف الانتهاكات اليومية والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، ووقف مخططاتها التوسعية الاستيطانية.