عضو لجنة الحج بغزة يكشف لـ "استوديو الوطن" آخر الاستعدادات لموسم الحج والتكلفة النهائية





تكلفة الحج هذا الموسم

وقال الصوري في مقابلة خاصة مع "استوديو الوطن": إن تكلفة الحج هذا العام لم يتم تحديده، حيث أن ووزير الأوقاف، الشيخ حاتم البكري، هو من يعلن عن هذا المبلغ، وكل الإجراءات والتفاصيل من خلال لجنة الحج التي تعمل هذه الفترة بشكل جدي.



وأضاف أن "تكلفة الحج ما قبل انتشار فيروس (كورونا)، كانت أقل من 3000 ولكن زادت بعد تفشي هذا المرض في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يتعلق بموضوع السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة الذي تراوح العام الماضي 891 دينار أردني، بالإضافة إلى النقل الذي كلف 1360 دينار أردني، والذي يتعلق من مكان السكن إلى معبر رفح ومن ثم إلى مطار القاهرة، بالإضافة إلى تذاكر الطيران ورسوم المعابر وكذلك إجراءات النقل داخل المملكة العربية السعودية".



وقال الصوري: "نحن نتحدث عن رحلة شاقة وطويلة تتجاوز 4000 كيلو متر بين نقل جوي وبري، والنقل يتم عبر وسائل مريحة جداً، بالإضافة إلى طيران حديث، من أجل راحة حجاج فلسطين". وقال الصوري في مقابلة خاصة مع "استوديو الوطن": إن تكلفة الحج هذا العام لم يتم تحديده، حيث أن ووزير الأوقاف، الشيخ حاتم البكري، هو من يعلن عن هذا المبلغ، وكل الإجراءات والتفاصيل من خلال لجنة الحج التي تعمل هذه الفترة بشكل جدي.وأضاف أن "تكلفة الحج ما قبل انتشار فيروس (كورونا)، كانت أقل من 3000 ولكن زادت بعد تفشي هذا المرض في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يتعلق بموضوع السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة الذي تراوح العام الماضي 891 دينار أردني، بالإضافة إلى النقل الذي كلف 1360 دينار أردني، والذي يتعلق من مكان السكن إلى معبر رفح ومن ثم إلى مطار القاهرة، بالإضافة إلى تذاكر الطيران ورسوم المعابر وكذلك إجراءات النقل داخل المملكة العربية السعودية".وقال الصوري: "نحن نتحدث عن رحلة شاقة وطويلة تتجاوز 4000 كيلو متر بين نقل جوي وبري، والنقل يتم عبر وسائل مريحة جداً، بالإضافة إلى طيران حديث، من أجل راحة حجاج فلسطين".





آخر الترتيبات لموسم الحج

وأكد بأن الترتيبات بدأت في بداية من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهذا العام تم رفع العدد إلى كان عليه قبل تفشي فيروس (كورونا) بعد أن كان مخفضاً العام الماضي.



وقال: إن حجاج دولة فلسطين 6600 حاج وحاجة بينهم، 2508 حاج من المحافظات الجنوبية، والسن مفتوح للحجاج هذا العام.



وأشار إلى أن الترتيبات الأولية تم الإعلان عنها في29 كانون الثاني/يناير الماضي، وبدأت عملية التسجيل، حيث يحق للمواطن التسجيل في الشركة التي يختارها والمؤهلة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد الحجاج الذين سجلوا لموسم هذا الحج حوالي 38 ألف حاج وحاجة حتى هذه اللحظة، فيما تنتهي مرحلة التسجيل يوم غدٍ الخميس.



وقال: بعد عملية التسجيل ستبدأ عملية الفلترة وتثبيت الأسماء ضمن التوزيع الجغرافي، ثم سيتم الإعلان للمواطنين لمن يرغب بأداء الفريضة ودخول القرعة من المسجلين بدفع 1500 دينار قبل إجراء القرعة.



وشدد عضو لجنة الحج بغزة، على أن عدد المسجلين كبير جداً قد ينقص هذا العدد، لذلك لإثبات الجدية للمواطنين، ولمن يرغب للحج، عليه دفع 1500 دينار.



وألمح الصوري إلى أنه لو تُرك هذا المجال مفتوحاً لزاد عدد المسجلين أكثر من 50 ألف مسجل، وهذا المبلغ الـ 1500 دينار جزء من الدفعة الأولى لرسوم الحج.



وفيما يتعلق بتحديد المبلغ النهائي، قال الصوري: ستقوم لجنة الحج بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، لإتمام الإجراءات المتعلقة بالسكن في مكة والمدينة، بالإضافة إلى مخيمات الحج في منى ومزدلفة وأيضاً لإجراءات عقود النقل نقل الحجاج وعقود الطيران المتعلقة بالخطوط الجوية، حيث سيتم تحديد المبلغ بعد الانتهاء من عملية وإجراءات عقود السكن واستئجار المساكن بالإضافة إلى النقل في المملكة.



وقال الصوري: رحلة الحج من قطاع غزة، تمر عبر عدة دول، من القطاع إلى مصر إلى الملكة العربية السعودية، أدوات النقل المختلفة متعلقة بالنقل بحافلات، ثم الطيران من مطار القاهرة إلى مطار جدة، ثم مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة في العودة، بالإضافة إلى السكن داخل المملكة العربية السعودية.



وأوضح عضو لجنة الحج بغزة، بأن إجراءات النقل من بيت الحاج حتى عودته إلى البيت تكلفتها العام الماضي 1360 دينار أردني، بالإضافة إلى التكلفة داخل المشاعر تقدر بـ رسوم 1028 دينار أردني، مجموع هذه المبالغ تتجاوز 3200 أردني. وأكد بأن الترتيبات بدأت في بداية من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهذا العام تم رفع العدد إلى كان عليه قبل تفشي فيروس (كورونا) بعد أن كان مخفضاً العام الماضي.وقال: إن حجاج دولة فلسطين 6600 حاج وحاجة بينهم، 2508 حاج من المحافظات الجنوبية، والسن مفتوح للحجاج هذا العام.وأشار إلى أن الترتيبات الأولية تم الإعلان عنها في29 كانون الثاني/يناير الماضي، وبدأت عملية التسجيل، حيث يحق للمواطن التسجيل في الشركة التي يختارها والمؤهلة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد الحجاج الذين سجلوا لموسم هذا الحج حوالي 38 ألف حاج وحاجة حتى هذه اللحظة، فيما تنتهي مرحلة التسجيل يوم غدٍ الخميس.وقال: بعد عملية التسجيل ستبدأ عملية الفلترة وتثبيت الأسماء ضمن التوزيع الجغرافي، ثم سيتم الإعلان للمواطنين لمن يرغب بأداء الفريضة ودخول القرعة من المسجلين بدفع 1500 دينار قبل إجراء القرعة.وشدد عضو لجنة الحج بغزة، على أن عدد المسجلين كبير جداً قد ينقص هذا العدد، لذلك لإثبات الجدية للمواطنين، ولمن يرغب للحج، عليه دفع 1500 دينار.وألمح الصوري إلى أنه لو تُرك هذا المجال مفتوحاً لزاد عدد المسجلين أكثر من 50 ألف مسجل، وهذا المبلغ الـ 1500 دينار جزء من الدفعة الأولى لرسوم الحج.وفيما يتعلق بتحديد المبلغ النهائي، قال الصوري: ستقوم لجنة الحج بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، لإتمام الإجراءات المتعلقة بالسكن في مكة والمدينة، بالإضافة إلى مخيمات الحج في منى ومزدلفة وأيضاً لإجراءات عقود النقل نقل الحجاج وعقود الطيران المتعلقة بالخطوط الجوية، حيث سيتم تحديد المبلغ بعد الانتهاء من عملية وإجراءات عقود السكن واستئجار المساكن بالإضافة إلى النقل في المملكة.وقال الصوري: رحلة الحج من قطاع غزة، تمر عبر عدة دول، من القطاع إلى مصر إلى الملكة العربية السعودية، أدوات النقل المختلفة متعلقة بالنقل بحافلات، ثم الطيران من مطار القاهرة إلى مطار جدة، ثم مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة في العودة، بالإضافة إلى السكن داخل المملكة العربية السعودية.وأوضح عضو لجنة الحج بغزة، بأن إجراءات النقل من بيت الحاج حتى عودته إلى البيت تكلفتها العام الماضي 1360 دينار أردني، بالإضافة إلى التكلفة داخل المشاعر تقدر بـ رسوم 1028 دينار أردني، مجموع هذه المبالغ تتجاوز 3200 أردني.





التخوفات من حدوث أزمة في النقد

وفيما يتعلق بالتخوفات من حدوث أزمة في النقد وعملة الدينار خلال عملية دفع مبلغ الـ 1500 دينار، قال الصوري: في قطاع غزة كل أسبوعين يخرج ما يزيد عن 720 معتمراً، خلال هذين الشهرين تجاوز العدد 5000 معتمر، وكل معتمر يدفع 1200 ولم نر أي مشكلة في النقد أو استغلال هذا الشأن.



كما وقال: إن هذا المبلغ لن يستمر في البنك وبعد القرعة سيتم استرجاع المبلغ لمن لم يحالفه الحظ في القرعة.



وأردف: اتخذنا إجراءات عدة لمعالجة موضوع السن، وموضوع التسجيل المتعدد، أولى هذه الإجراءات لمن لم يسبق له الحج أولاً، ثانياً إعطاء نقاط للمسجلين ضمن القرعة فوق 70 سنة، 3 نقاط، 60 فما فوق، نقطتان، فوق 50 عاماً نقطة واحدة، أصحاب الأمراض المستعصية، نقطة واحدة، كل هذه الإجراءات ستساعدنا عند إجراء القرعة. وفيما يتعلق بالتخوفات من حدوث أزمة في النقد وعملة الدينار خلال عملية دفع مبلغ الـ 1500 دينار، قال الصوري: في قطاع غزة كل أسبوعين يخرج ما يزيد عن 720 معتمراً، خلال هذين الشهرين تجاوز العدد 5000 معتمر، وكل معتمر يدفع 1200 ولم نر أي مشكلة في النقد أو استغلال هذا الشأن.كما وقال: إن هذا المبلغ لن يستمر في البنك وبعد القرعة سيتم استرجاع المبلغ لمن لم يحالفه الحظ في القرعة.وأردف: اتخذنا إجراءات عدة لمعالجة موضوع السن، وموضوع التسجيل المتعدد، أولى هذه الإجراءات لمن لم يسبق له الحج أولاً، ثانياً إعطاء نقاط للمسجلين ضمن القرعة فوق 70 سنة، 3 نقاط، 60 فما فوق، نقطتان، فوق 50 عاماً نقطة واحدة، أصحاب الأمراض المستعصية، نقطة واحدة، كل هذه الإجراءات ستساعدنا عند إجراء القرعة.





الفرق الكبير في السعر بين غزة والضفة

وفيما يتعلق بفرق السعر الكبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة، قال الصوري: إن رحلة الحجاج في الضفة تكون عبر البر من خلال حافلة تنتقل إلى معبر الكرامة ثم إلى المملكة العربية السعودية، الحافلة ترافقهم في جميع أماكن الرحلة، وتكلفتها قليلة عبر البر، ولكن حجاج قطاع غزة يتنقلون من خلال رحلة طويلة لها علاقة برسوم تذكرة الطيران ورسوم معابر.. إلخ.



وأكد الصوري أن رسوم انتقال الحاج من قطاع غزة إلى مطار القاهرة تكلفتها 520 دولار تدفع للجانب المصري وهذا مبلغ للحجاج والمعتمرين. وفيما يتعلق بفرق السعر الكبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة، قال الصوري: إن رحلة الحجاج في الضفة تكون عبر البر من خلال حافلة تنتقل إلى معبر الكرامة ثم إلى المملكة العربية السعودية، الحافلة ترافقهم في جميع أماكن الرحلة، وتكلفتها قليلة عبر البر، ولكن حجاج قطاع غزة يتنقلون من خلال رحلة طويلة لها علاقة برسوم تذكرة الطيران ورسوم معابر.. إلخ.وأكد الصوري أن رسوم انتقال الحاج من قطاع غزة إلى مطار القاهرة تكلفتها 520 دولار تدفع للجانب المصري وهذا مبلغ للحجاج والمعتمرين.





مبلغ الـ 1500 دينار

وقال: "تحديد مبلغ 1500 دينار اتخذ في لجنة الحج على قاعدة أساسية، وهي إثبات الجدية بالإضافة إلى أن القرعة هذا العام ستجرى سنوياً، القرعة التسلسلية التي أجريت عام 2013 انتهينا منها، لم يتبق إلا العدد اليسير الذي سيخرج هذا العام، والقرعة السنوية ستريح المواطن، المبلغ سيعود للمواطن مباشرة، بعد الانتهاء من القرعة المبلغ سيعود للمواطن بالإضافة إلى السيولة والخوف من ارتفاع السعر هذا لم نشاهده في الأعوام السابقة وهذا واضح أيضاً في موسم العمرة هذا العام ولم تكن هناك أزمة لها علاقة بالصرافين وعملة الدينار والشكل".



وأكد عضو لجنة الحج بغزة، أن "حصة شركات الحج والعمرة 80 دينار أردني فقط، وهذا المبلغ ثابت منذ عدة سنوات، والوزارة هي التي تدير موسم الحج كاملاً ضمن البعثات المختلفة، البعثات الإدارية، بعثات الوعظ والإرشاد، شركات الحج والعمرة، البعثة الإعلامية.. إلخ.

وقال: "تحديد مبلغ 1500 دينار اتخذ في لجنة الحج على قاعدة أساسية، وهي إثبات الجدية بالإضافة إلى أن القرعة هذا العام ستجرى سنوياً، القرعة التسلسلية التي أجريت عام 2013 انتهينا منها، لم يتبق إلا العدد اليسير الذي سيخرج هذا العام، والقرعة السنوية ستريح المواطن، المبلغ سيعود للمواطن مباشرة، بعد الانتهاء من القرعة المبلغ سيعود للمواطن بالإضافة إلى السيولة والخوف من ارتفاع السعر هذا لم نشاهده في الأعوام السابقة وهذا واضح أيضاً في موسم العمرة هذا العام ولم تكن هناك أزمة لها علاقة بالصرافين وعملة الدينار والشكل".وأكد عضو لجنة الحج بغزة، أن "حصة شركات الحج والعمرة 80 دينار أردني فقط، وهذا المبلغ ثابت منذ عدة سنوات، والوزارة هي التي تدير موسم الحج كاملاً ضمن البعثات المختلفة، البعثات الإدارية، بعثات الوعظ والإرشاد، شركات الحج والعمرة، البعثة الإعلامية.. إلخ.

تحدث عضو لجنة الحج، بغزة، كمال الصوري اليوم الأربعاء، عن كافة التفاصيل بشأن موسم الحج هذا العام، وآخر الاستعدادات لإجراء القرعة وتحديد المبلغ النهائي، بالإضافة والمبلغ الذي يجب دفعه من قبل الحجاج المسجلين هذا العام.