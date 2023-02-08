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العاهل الأردني: القضية الفلسطينية جوهر تحركاتنا الدبلوماسية

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية جوهر تحركاتنا الدبلوماسية
العاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأربعاء، أن القضية الفلسطينية تشكل الجوهر الأساسي لتحركات الأردن الدبلوماسية خارجيا لحشد الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار العاهل الأردني، خلال لقائه أكاديميين أردنيين متخصصين في مجال العلوم السياسية، الذي عقد في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، إلى أن الهدف من التحركات الأخيرة هو ضمان المحافظة على التهدئة في الأراضي الفلسطينية في الفترة الحالية، وبما يحافظ على فرص الوصول إلى حل سياسي على أساس حل الدولتين.

وشدد، وفقا لما نقلت وكالة (بترا)، على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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