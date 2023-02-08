دولي

لجنة الإنقاذ الدولية: البنية التحتية المتضررة تعرقل إمدادات المساعدات الضرورية لكارثة الزلزال

رام الله - دنيا الوطن
مع ظهور الحجم الكامل للكارثة في سوريا وتركيا بعد الزلزال الذي وقع يوم الاثنين والذي بلغت قوته ٧,٨ درجة على مقياس ريختر، تحذر لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) من الاحتياجات الإنسانية الكارثية في كلا البلدين. إن وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى المتضررين أمر بالغ الأهمية، ومع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية بوجود درجات الحرارة المنخفضة في كل من تركيا وسوريا، تطلق لجنة الإنقاذ الدولية خطة استجابة متكاملة للسكان المتضررين في كلا البلدين.

وفي هذا الصدد، صرحت تانيا إيفانز، مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا:

"إن حجم الكارثة مفجع. ما زلنا في أول ٤٨ ساعة لاحدى أكبر الزلازل التي ضربت المنطقة في هذا القرن. تسبب الزلازل والهزات الارتدادية المتعددة أمس واليوم في تضرر الطرق والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية مما أعاق بشدة جهود الإغاثة.

تتمثل الأولوية الرئيسية للجنة الإنقاذ الدولية في إيجاد مساحات آمنة لموظفينا للعمل من غازي عنتاب وعبر شمال غرب سوريا. فقد تعرضت العديد من المباني لأضرار بالغة جراء الزلزال بما في ذلك أحد مكاتبنا الميدانية في شمال غرب سوريا. يكاد يكون من المستحيل معرفة المدى الكامل للكارثة في الوقت الحالي، ولكن كل ما يصلنا من فرقنا يشير إلى أن الآثار الناجمة عنها مدمرة حقًا.

لا تزال الكهرباء متقطعة في المنطقة المتضررة. لقد شهدنا في تركيا تحسينات منذ وقوع الزلزال، ولكن في شمال سوريا لا يزال هناك الكثير من المناطق خارج الشبكة. وهذا يشمل أيضًا انقطاع شبكات الهاتف المحمول والإنترنت مما يجعل الاستجابة والتنسيق أكثر صعوبة. لم تتأثر الكهرباء وخطوط الهاتف فقط، بل تضررت بشدة أيضًا إمدادات الغاز التي يعتمد الكثيرون عليها لتدفئة منازلهم، مما يعني أنه حتى لو تمكن الناس من العودة إلى منازلهم، فسيتعين عليهم تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

كون أن خطة الاستجابة ما زالت في مراحلها الأولية، فإن الحاجة إلى المساعدة الإنسانية ماسة. تضررت الطرق والبنية التحتية، مثل الجسور، مما يعني صعوبة توفير الإمدادات لمن هم في أمس الحاجة إليها. حتى قبل حدوث الزلزال، كان وصول المساعدات الإنسانية مقيدًا في شمال غرب سوريا، حيث كانت معظم المساعدات تصل عبر نقطة عبور واحدة مع تركيا. في هذا الوقت الذي تزداد فيه الحاجة، من المهم أن تزداد مستويات عبور المساعدات أيضًا بوتيرة سريعة ".

ستكون استجابة لجنة الإنقاذ الدولية للزلزال في كل من تركيا وشمال سوريا، وستتضمن خطة الاستجابة توفير النقد الفوري والمواد الأساسية مثل الأدوات المنزلية ومستلزمات صحية للنساء والفتيات ومستلزمات النظافة. ومن خلال شركائنا، ستقوم لجنة الإنقاذ الدولية بدعم الخدمات الصحية الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال، وإنشاء مساحات آمنة للنساء والأطفال المتضررين من الأزمة.

في ضوء الاحتياجات الإنسانية الكارثية المستجدة، تدعو لجنة الإنقاذ الدولية المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل لكل من سوريا وتركيا لضمان حصول المتضررين من هذه الحالة الطارئة على الدعم المنقذ للحياة قبل فوات الأوان.

أخبار ذات صلة

&quot;الذكاء الاصطناعي&quot; يتوقع خسائر إسرائيل حال حدوث زلزال

"الذكاء الاصطناعي" يتوقع خسائر إسرائيل حال حدوث زلزال

&quot;آخر إحصائيات&quot;.. ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا

"آخر إحصائيات".. ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا

بايدن: سنردّ على الصين حال استمرار تهديداتها

بايدن: سنردّ على الصين حال استمرار تهديداتها

قناة إسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد &quot;حقيقي&quot; في رمضان

قناة إسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد "حقيقي" في رمضان

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش جنوب تركيا

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش جنوب تركيا

بن غفير يمنح تسهيلات لحصول المستوطنين على رخصة سلاح

بن غفير يمنح تسهيلات لحصول المستوطنين على رخصة سلاح

بالأرقام.. &quot;الصحة العالمية&quot; تُعلن عدد متضرري زلزال سوريا وتركيا

بالأرقام.. "الصحة العالمية" تُعلن عدد متضرري زلزال سوريا وتركيا

مصرع 36 شخصًا بانزلاقات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في بيرو

مصرع 36 شخصًا بانزلاقات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في بيرو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عائلة موسى تناشد السفير الفلسطيني بتركيا مساعدتها في معرفة مصير أولادها

عائلة موسى تناشد السفير الفلسطيني بتركيا مساعدتها في معرفة مصير أولادها

بحر يعزي البرلمان التركي بوفاة النائب يعقوب تاش

بحر يعزي البرلمان التركي بوفاة النائب يعقوب تاش

لجنة المعتقلين الإداريين تعلن عن استعدادها للتحضير لخطوة استراتيجية نضالية

لجنة المعتقلين الإداريين تعلن عن استعدادها للتحضير لخطوة استراتيجية نضالية

الهباش يهاتف رئيس الشؤون الدينية التركية ويؤكد وقوف فلسطين مع تركيا

الهباش يهاتف رئيس الشؤون الدينية التركية ويؤكد وقوف فلسطين مع تركيا

&quot;الشعبيّة&quot; تنعى شهداء مخيم عقبة جبر وتؤكّد أنّ دماءهم ستعُبّد لنا طريق التحرير

"الشعبيّة" تنعى شهداء مخيم عقبة جبر وتؤكّد أنّ دماءهم ستعُبّد لنا طريق التحرير

البيراوي: اللجنة الدولية لكسر الحصار تستجيب لنداء شبكة المنظمات لإغاثة غزة

البيراوي: اللجنة الدولية لكسر الحصار تستجيب لنداء شبكة المنظمات لإغاثة غزة

الاحتلال يجدد قرار إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن الأقصى لمدة 6 أشهر

الاحتلال يجدد قرار إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن الأقصى لمدة 6 أشهر

&quot;الخارجية&quot; تطالب بتدخل عاجل لوقف سيناريوهات نتنياهو

"الخارجية" تطالب بتدخل عاجل لوقف سيناريوهات نتنياهو

منوعات

تيم حسن يتبرع لضحايا الزلزال بسوريا بمبلغ صادم

تيم حسن يتبرع لضحايا الزلزال بسوريا بمبلغ صادم

نادين نجيم: ما قادرة احتفل بعيد ميلادي وهذا رابط التبرع

نادين نجيم: ما قادرة احتفل بعيد ميلادي وهذا رابط التبرع

لن تصدق كم يبلغ سعر فستان أحلام!

لن تصدق كم يبلغ سعر فستان أحلام!

بالفيديو.. مروان يونس يستهزئ بما تقدمه ياسمين عز

بالفيديو.. مروان يونس يستهزئ بما تقدمه ياسمين عز

ما حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من فيلم الناظر؟

ما حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من فيلم الناظر؟

أصالة نصري تهاجم متابع بعدما طلب منها مساعدة السوريين

أصالة نصري تهاجم متابع بعدما طلب منها مساعدة السوريين

أصالة نصري تصدم جمهورها بهذا الطلب بعد زلزال تركيا وسوريا!

أصالة نصري تصدم جمهورها بهذا الطلب بعد زلزال تركيا وسوريا!

بالصور.. عشيقة رونالدو جورجينا بإطلالة جذابة وملفتة في صحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو جورجينا بإطلالة جذابة وملفتة في صحراء الدوحة

تأجيل وإلغاء حفلات النجوم في العالم العربي نظراً للظروف المأساوية

تأجيل وإلغاء حفلات النجوم في العالم العربي نظراً للظروف المأساوية

شاهد.. الشيف بوراك ينهار بعد زلزال تركيا: الوضع صعب

شاهد.. الشيف بوراك ينهار بعد زلزال تركيا: الوضع صعب

عربي

لبحث التطبيع.. وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة

لبحث التطبيع.. وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة

فيديو.. طفلة سورية لـ &quot;المنقذ&quot;: إمي وإخواتي جوا ميتين

فيديو.. طفلة سورية لـ "المنقذ": إمي وإخواتي جوا ميتين

ليبيا: تعديل بالدستور يحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء

ليبيا: تعديل بالدستور يحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء

مصر: على إسرائيل تهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

مصر: على إسرائيل تهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين