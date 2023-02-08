لجنة الإنقاذ الدولية: البنية التحتية المتضررة تعرقل إمدادات المساعدات الضرورية لكارثة الزلزال

رام الله - دنيا الوطنمع ظهور الحجم الكامل للكارثة في سوريا وتركيا بعد الزلزال الذي وقع يوم الاثنين والذي بلغت قوته ٧,٨ درجة على مقياس ريختر، تحذر لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) من الاحتياجات الإنسانية الكارثية في كلا البلدين. إن وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى المتضررين أمر بالغ الأهمية، ومع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية بوجود درجات الحرارة المنخفضة في كل من تركيا وسوريا، تطلق لجنة الإنقاذ الدولية خطة استجابة متكاملة للسكان المتضررين في كلا البلدين.وفي هذا الصدد، صرحت تانيا إيفانز، مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا:"إن حجم الكارثة مفجع. ما زلنا في أول ٤٨ ساعة لاحدى أكبر الزلازل التي ضربت المنطقة في هذا القرن. تسبب الزلازل والهزات الارتدادية المتعددة أمس واليوم في تضرر الطرق والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية مما أعاق بشدة جهود الإغاثة.تتمثل الأولوية الرئيسية للجنة الإنقاذ الدولية في إيجاد مساحات آمنة لموظفينا للعمل من غازي عنتاب وعبر شمال غرب سوريا. فقد تعرضت العديد من المباني لأضرار بالغة جراء الزلزال بما في ذلك أحد مكاتبنا الميدانية في شمال غرب سوريا. يكاد يكون من المستحيل معرفة المدى الكامل للكارثة في الوقت الحالي، ولكن كل ما يصلنا من فرقنا يشير إلى أن الآثار الناجمة عنها مدمرة حقًا.لا تزال الكهرباء متقطعة في المنطقة المتضررة. لقد شهدنا في تركيا تحسينات منذ وقوع الزلزال، ولكن في شمال سوريا لا يزال هناك الكثير من المناطق خارج الشبكة. وهذا يشمل أيضًا انقطاع شبكات الهاتف المحمول والإنترنت مما يجعل الاستجابة والتنسيق أكثر صعوبة. لم تتأثر الكهرباء وخطوط الهاتف فقط، بل تضررت بشدة أيضًا إمدادات الغاز التي يعتمد الكثيرون عليها لتدفئة منازلهم، مما يعني أنه حتى لو تمكن الناس من العودة إلى منازلهم، فسيتعين عليهم تحمل درجات الحرارة المنخفضة.كون أن خطة الاستجابة ما زالت في مراحلها الأولية، فإن الحاجة إلى المساعدة الإنسانية ماسة. تضررت الطرق والبنية التحتية، مثل الجسور، مما يعني صعوبة توفير الإمدادات لمن هم في أمس الحاجة إليها. حتى قبل حدوث الزلزال، كان وصول المساعدات الإنسانية مقيدًا في شمال غرب سوريا، حيث كانت معظم المساعدات تصل عبر نقطة عبور واحدة مع تركيا. في هذا الوقت الذي تزداد فيه الحاجة، من المهم أن تزداد مستويات عبور المساعدات أيضًا بوتيرة سريعة ".ستكون استجابة لجنة الإنقاذ الدولية للزلزال في كل من تركيا وشمال سوريا، وستتضمن خطة الاستجابة توفير النقد الفوري والمواد الأساسية مثل الأدوات المنزلية ومستلزمات صحية للنساء والفتيات ومستلزمات النظافة. ومن خلال شركائنا، ستقوم لجنة الإنقاذ الدولية بدعم الخدمات الصحية الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال، وإنشاء مساحات آمنة للنساء والأطفال المتضررين من الأزمة.في ضوء الاحتياجات الإنسانية الكارثية المستجدة، تدعو لجنة الإنقاذ الدولية المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل لكل من سوريا وتركيا لضمان حصول المتضررين من هذه الحالة الطارئة على الدعم المنقذ للحياة قبل فوات الأوان.