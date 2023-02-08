شؤون فلسطينية

حتى الإثنين المقبل.. تمديد اعتقال الشيخ خضر عدنان المُضرب عن الطعام

حتى الإثنين المقبل.. تمديد اعتقال الشيخ خضر عدنان المُضرب عن الطعام
الشيخ خضر عدنان
رام الله - دنيا الوطن
 أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) مددت اعتقال الشيخ خضر عدنان (44 عامًا)، حتّى يوم الاثنين المقبل، وهو مضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجز في مركز تحقيق (الجلمة).

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ خضر عدنان من منزله في بلدة عرابة / جنين، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلّن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، وقد رافق عملية اعتقاله، عمليات تفتيش، وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته.

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

وخلال هذه السنوات خاض خمس إضرابات  سابقة، منهما أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانٍ واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وفي عام 2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 25 يومًا، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.

ومن الجدير ذكره أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم (14 عامًا).

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