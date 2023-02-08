عائلة موسى تناشد السفير الفلسطيني بتركيا مساعدتها في معرفة مصير أولادها

ناشدت عائلة موسى في مخيم المغازي ورفح، السفير الفلسطيني في تركيا مساعدة العائلة في معرفة مصير أقاربها الذين يسكنون منذ عام في مدينة انطاكيا التركية -هاتاي-بجوار مسجد حبيب النجار وانقطع التواصل معهم بعد الزلزال المدمر الذي وقع فيها قبل يومين.



وقالت عائلة موسى: "إن عددا من أقاربها الذين ما زالوا في عداد المفقودين وهم على التوالي: الام انشراح موسى (العمواسي)، رشا حسن عبد الجواد موسى، مجد حسن عبد الجواد موسى، عبد الله حسن عبد الجواد موسى.



وأعربت العائلة عن شعورها بالقلق والخوف على مصيرهم في ظل الاخبار الذي تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى في هذا الزلزال، وتمنت على سفيرنا في تركيا فائد مصطفى أن يعمل كل جهده لمعرفة مصير أقاربها.











رام الله - دنيا الوطن