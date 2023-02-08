بحر يعزي البرلمان التركي بوفاة النائب يعقوب تاش

رام الله - دنيا الوطنعزى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة أحمد بحر، رئيس البرلمان التركي مصطفى شَنطوب؛ بوفاة النائب يعقوب تاش، جراء حادث الزلزال الأليم، جاء ذلك خلال برقية أرسلها له.وأعرب بحر في البرقية، عن خالص التعازي والمواساة للبرلمان التركي والشعب التركي الشقيق ولعائلة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد النائب الفقيد وجميع ضحايا الزلزال، بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.وأضاف بحر: " ندعو الله أن يشفي المصابين وأن تخرج تركيا من هذه المحنة قريباً قوية كما عهدتها الأمة ".