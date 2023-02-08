شؤون فلسطينية

لجنة المعتقلين الإداريين تعلن عن استعدادها للتحضير لخطوة استراتيجية نضالية

لجنة المعتقلين الإداريين تعلن عن استعدادها للتحضير لخطوة استراتيجية نضالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، الاستعداد والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية لمواجهة مفتوحة لجريمة الاعتقال الإداريّ، خلال الشهرين القادمين، وذلك في ظل الارتفاع اللافت، والملحوظ في أعداد المعتقلين الإداريين، حيث وصل عددهم لأكثر من 900 معتقل.

وقالت اللجنة: "ندخل الشهر الثاني من العام الجديد؛ وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة "100%"، حيث أنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال "483" معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين "914" معتقلًا في إحصائية رسمية، وهو مؤشر خطير يدفعنا كأسرى إداريين لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد".

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