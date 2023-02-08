الهباش يهاتف رئيس الشؤون الدينية التركية ويؤكد وقوف فلسطين مع تركيا

رام الله - دنيا الوطنهاتف قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، علي ارباش رئيس الشؤون الدينية في جمهورية تركيا، وقدم له أحر التعازي والمواساة باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للحكومة والشعب التركي، ولعائلات الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في جمهوريتي تركيا وسوريا قبل أيام.وقال الهباش، خلال المكالمة الهاتفية "الشعب الفلسطيني وقيادته يقفون الى جانب الشقيقة جمهورية تركيا بكل ما يستطيع، مؤكداً ان جمهورية تركيا قادرة على تجاوز هذه المحنة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".من جانبه شكر ارباش، الهباش على هذه المكالمة، مثمناً موقف الشعب الفلسطيني والرئيس عباس على تضامنهم ودعواتهم القلبية للشعب التركي بالخروج من هذه المحنة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ تركيا وفلسطين من كل سوء وأن تنعم فلسطين بالحرية والانعتاق من الاحتلال في القريب العاجل.