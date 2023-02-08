حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تنعي شهداء مخيم عقبة جبر

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بياناً نعت فيه بكل فخر واعتزاز عناصر كتائب القسام الذين استشهدوا فجر الاثنين بمخيم عقبة جبر في أريحا، مؤكدة أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً وأن الاحتلال سيدفع الثمن عاجلاً على هذه المجزرة".وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "الاحتلال لن يفلح هذه المرة في فرض قواعد اللعبة على شعبنا ومقاومته وهو يعلم تماما أن المقاومة تفعل ولا تقول وتقف دائماً الى جوار شعبنا تدافع عنه وتنصره في وقت العسرة و تجود بدماء قادتها ورجالها في سبيل الله".ودعت "كافة المجاهدين من كافة الفصائل المسلحة لإعلان حالة النفير العام في الضفة الغربية والقدس المحتلة وتنفيذ العمليات الجهادية رداً على مجازر الاحتلال".