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شؤون فلسطينية

(باما): أجريّنا 40 عملية جراحية متنوعة في مستشفيات قطاع غزة

(باما): أجريّنا 40 عملية جراحية متنوعة في مستشفيات قطاع غزة
باما تجري عمليات جراحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مديرة مؤسسة (باما) الطبية بغزة، منال صيام، اليوم الأربعاء، آخر جهود الوفد الطبي في القطاع وعدد العمليات التي تم إجراؤها.

وقالت صيام في بيان صحفي: إنه "تما إجراء 40 عملية جراحية ما بين عمليات قلب مفتوح وأوعية دموية وتجميل وترميم وجراحة كبد وبنكرياس وجراحة عامة ومناظير وجراحة مسالك أطفال، بالإضافة إلى تشخيص و تقييم أكثر من 150مريضًا".

وأضافت: "لا زال الوفد لليوم الثالث على التوالي يقوم بإجراء عمليات جراحية لعشرات من المرضى لتخفيف من معاناة المرضى".

وأكملت صيام: "إن العمليات تجرى في ثلاث مستشفيات رئيسية: مجمع الشفاء الطبي، المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر، وقوائم الانتظار لدى وزارة الصحة".

وكان ممثل (باما) في فلسطين، معاذ نعيرات صرح أن الزيارة لغزة تأتي ضمن برنامج مشترك أعدته (باما) مع وزارة الصحة برام الله لتطوير القطاع الصحي في فلسطين وإرسال البعثات الطبية اللازمة للتخفيف من معاناة المرضى داخل المستشفيات.

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