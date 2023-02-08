دولي

لبحث التطبيع.. وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة

لبحث التطبيع.. وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة
لقاء البرهان وإيلي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
يزور وفد من كبار ممثلي الحكومة السودانية، تل أبيب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن الوفد السوداني سيناقش في تل أبيب تفاصيل "اتفاقية السلام" الناشئة وتعزيز العلاقات بين السودان والاحتلال.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه سيرأس الوفد شخصية عسكرية بدرجة وزير، بحسب ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.

وكان وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين قد التقى الأسبوع الماضي في الخرطوم، رئيس المجلس الانتقال للسيادة عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية السوداني وكبار المسؤولين وبحث نفس القضية.

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