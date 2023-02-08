شؤون فلسطينية

الأسرى الإداريون يهددون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال

الأسرى الإداريون يهددون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
طالب الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بخطوات داعمة لهم في ظل تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقالات الإدارية، وارتفاع وتيرة الهجمة وتوسع دائرة الاستهداف.

ودعت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال كافة أبناء شعبنا الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى عموماً، والإداريين خصوصاً في معركتهم المرتقبة، في ظل اتساع رقعة الانتهاك لكل ما هو فلسطيني.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن هناك ارتفاع لافت في استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري، إضافة إلى التوسع في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقالات لأكثر من مرة، وازدياد أعداد المعتقلين الإداريين بهذا الشكل لأول مرة منذ "15" عامًا.

وأكدت أنه مع دخول الشهر الثاني من العام الجديد، فقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة "100%"، موضحة أنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال "483" معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين "914" معتقلًا في إحصائية رسمية.

وشددت اللجنة على أن هذا مؤشر خطير يدفعنا كأسرى إداريين لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد، والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال، لفتح هذا الملف ومحاولة لإيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري.

ولفت الأسرى الإداريون إلى أنهم ماضون في كل طريق، وسيستخدمون كل وسيلة من شأنها أن تضع حداً للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية.

وأضافوا أن "سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة شعبنا وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية "في الضفة والقدس والداخل المحتل"، حيث أصبح إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمرًا أو هاجسًا يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب".

وختم الأسرى الإداريون بيانهم بالتأكيد على أن "الخطر الحقيقي على أمن المنطقة والجمهور هو الاحتلال وممارساته وسياساته العنصرية المتصاعدة في ظل حكومة صهيونية أكثر تطرُّفًا من سابقاتها، وإن ذلك لن يزيدنا إلا إصرارًا وتحديًّا ومقاومةً واستعدادًا لمعركة نعد أنفسنا لها جيدًا، وذلك من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري".

أخبار ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بالصور: انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

بالصور: انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

إعلام الاحتلال يكشف الحالة الصحية لضابط المظليين المُصاب بعملية سلوان

إعلام الاحتلال يكشف الحالة الصحية لضابط المظليين المُصاب بعملية سلوان

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر حصيلة إصابات حوادث السير مؤخرًا

"المرور" بغزة تنشر حصيلة إصابات حوادث السير مؤخرًا

الأسرى الإداريون يهددون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال

الأسرى الإداريون يهددون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من جنين ورام الله

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من جنين ورام الله

بالأسماء.. كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الخميس

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الخميس

إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرق نابلس

إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرق نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر حصيلة إصابات حوادث السير مؤخرًا

"المرور" بغزة تنشر حصيلة إصابات حوادث السير مؤخرًا

الأسرى الإداريون يهددون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال

الأسرى الإداريون يهددون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من جنين ورام الله

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من جنين ورام الله

الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارًا بشأن دوام المدارس والوزارات الأربعاء

الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارًا بشأن دوام المدارس والوزارات الأربعاء

المطران حنا: الوحدة الوطنية مسألة ضرورية لحماية القدس

المطران حنا: الوحدة الوطنية مسألة ضرورية لحماية القدس

سلطة النقد: تغيير على ساعات عمل البنوك الأربعاء

سلطة النقد: تغيير على ساعات عمل البنوك الأربعاء

سعد يحذر العمال من &quot;مصائد&quot; وضعها الاحتلال قرب الجدار الفاصل

سعد يحذر العمال من "مصائد" وضعها الاحتلال قرب الجدار الفاصل

منوعات

كريم العدل يكشف عن أصعب مشهد في &quot;أزمة منتصف العمر&quot;

كريم العدل يكشف عن أصعب مشهد في "أزمة منتصف العمر"

من هي الممثلة التي تبرعت لمتضرري الزلزال في سوريا بـ 21 مليون ليرة سورية؟

من هي الممثلة التي تبرعت لمتضرري الزلزال في سوريا بـ 21 مليون ليرة سورية؟

شذى حسونة تتعرض للهجوم بعد تقبيلها لتامر حسني

شذى حسونة تتعرض للهجوم بعد تقبيلها لتامر حسني

باسم ياخور يُفجع للمرة الثانية من الموت في أقل من أسبوع

باسم ياخور يُفجع للمرة الثانية من الموت في أقل من أسبوع

خبر وفاة نجم التيك التوك ياسين جنكيز يدب الرعب في قلوب متابعيه

خبر وفاة نجم التيك التوك ياسين جنكيز يدب الرعب في قلوب متابعيه

ليلى زاهر تلغي دور والدها من نجاحها الفني

ليلى زاهر تلغي دور والدها من نجاحها الفني

بدر خلف يثير الجدل حول خبر حمله

بدر خلف يثير الجدل حول خبر حمله

علا غانم تعتدي بالضرب على زوجها

علا غانم تعتدي بالضرب على زوجها

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة &quot;حلو ده&quot;

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة "حلو ده"

عربي

ليبيا: تعديل بالدستور يحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء

ليبيا: تعديل بالدستور يحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء

مصر: على إسرائيل تهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

مصر: على إسرائيل تهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

على خلفية الزلزال المدمر.. اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي والأسد

على خلفية الزلزال المدمر.. اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي والأسد

السفارة السعودية في أميركا تُصدر تحذيراً مهماً لرعاياها

السفارة السعودية في أميركا تُصدر تحذيراً مهماً لرعاياها