الاحتلال يعتقل مواطنيْن من جنين ورام الله

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، مواطنين من قرية بيتلو، شمال غرب رام الله.







وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت علاء تيسير، ومحمود لطفي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، شابين من بلدتي ميثلون ومسلية جنوب جنين.وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صالح رأفت ربايعة (26 عامًا) من بلدة ميثلون، والطالب الجامعي حسن فيصل أبو الرب (19 عامًا) شقيق الشهيد مصطفى من قرية مسلية، وذلك عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.