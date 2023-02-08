هزة أرضية خفيفة في سوريا وارتفاع كبير جداً في حصيلة ضحايا الزلزال

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن هزة أرضية خفيفة، شعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص، صباح اليوم اليوم.



وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الاثنين الماضي، لأكثر من 8800 قتيل، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين.



وأفاد الدفاع المدني السوري، بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال شمال غربي البلاد لأكثر من 1280، فيما أكدت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 6234.



ووصلت فرق إنقاذ أجنبية صباح اليوم، إلى أضنة بتركيا للمساعدة في الإغاثة، فيما لا يزال انهيار الطرق جراء الزلزال، يعرقل جهود الإنقاذ.





في السياق، خصصت الأمم المتحدة 25 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة للزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

رام الله - دنيا الوطن