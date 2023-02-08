بايدن: سنردّ على الصين حال استمرار تهديداتها

رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، رسالة إلى جمهورية الصين الشعبية إذا واصلت تهديداتها لسيادتهم فإنهم سيردون عليها.وقال بايدن إنه "إذا هددت الصين سيادتنا فسنرد لحماية أنفسنا، وقد فعلنا"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أوكرانيا "مهما استغرق الأمر"، وفق قناة (الشرق).وشدد على أن الولايات المتحدة الآن في أقوى وضع منذ عقود لمنافسة الصين أو أي دولة أخرى، وأضاف: "لم يكن أبداً رهاناً جيداً أن تراهن ضد أميركا".وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من توتر مع الصين، إثر قيام سلاح الجو الأميركي بأمر مباشر من بايدن، بإسقاط منطاد صيني حلّق فوق الأراضي الأميركية.وألقي بايدن (80 عاماً) خطابه في مبنى الكابيتول أمام حضور يشمل أعضاء الكونجرس بمجلسيه والغالبية العظمى من المسؤولين الكبار في الإدارة، إضافة إلى جمهور عريض عبر شاشات التلفزيون، مدعوماً بأنباء عن استعادة اقتصاد البلاد عافيته من تبعات الجائحة، وتراجع البطالة إلى مستويات هي الأدنى منذ عقود.