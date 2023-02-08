قناة إسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد "حقيقي" في رمضان

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، استعدادات المؤسسة الأمنية للاحتلال لتصعيد حقيقي مع قرب شهر رمضان المبارك.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية التي نقلت عن المؤسسة الأمنية للاحتلال قولها: إن "هناك زيادة ملحوظة في عدد الإنذارات عن احتمال وقوع عمليات مسلحة، حيث تضاعف العدد ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة مقارنة بالفترة التي سبقتها".وتابعت: "تستعد المؤسسة الأمنية لتصعيد حقيقي مع قرب شهر رمضان الذي سيبدأ بعد حوالي شهر ونصف".وأضافت القناة أنه "من الإجراءات الوقائية التي ينوي الجيش اتخاذها هو تعزيز القوات في الميدان".وأكملت: "ففي الأسبوعين المقبلين سينشر الجيش وحدات هجومية في الميدان من أجل إحباط العمليات والخلايا المسلحة، وفي الأسبوعين التاليين سيتم الدفع بتعزيزات من حوالي 3 كتائب دفاعية".