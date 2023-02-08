قناة إسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد "حقيقي" في رمضان
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، استعدادات المؤسسة الأمنية للاحتلال لتصعيد حقيقي مع قرب شهر رمضان المبارك.
ووفق قناة (كان) الإسرائيلية التي نقلت عن المؤسسة الأمنية للاحتلال قولها: إن "هناك زيادة ملحوظة في عدد الإنذارات عن احتمال وقوع عمليات مسلحة، حيث تضاعف العدد ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة مقارنة بالفترة التي سبقتها".
وتابعت: "تستعد المؤسسة الأمنية لتصعيد حقيقي مع قرب شهر رمضان الذي سيبدأ بعد حوالي شهر ونصف".
وأضافت القناة أنه "من الإجراءات الوقائية التي ينوي الجيش اتخاذها هو تعزيز القوات في الميدان".
وأكملت: "ففي الأسبوعين المقبلين سينشر الجيش وحدات هجومية في الميدان من أجل إحباط العمليات والخلايا المسلحة، وفي الأسبوعين التاليين سيتم الدفع بتعزيزات من حوالي 3 كتائب دفاعية".
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