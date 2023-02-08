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شؤون فلسطينية

طالع: تفاصيل وتطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

طالع: تفاصيل وتطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين
منخفض جوي يضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال ساعات النهار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع اعتبارا من ساعات الصباح الباكر سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر ويتوقع ان تكون متراكمة، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة: يتراجع تأثير المنخفض الجوي على البلاد تدريجيا ويكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد وزخات من الثلج وتشويش على حركة الطرق فوق المرتفعات العالية. كما حذرت من تدني مدى الرؤيا الأفقية واحتمال تشكل الصقيع والانجماد في ساعات صباح الباكر يومي الجمعة والسبت.

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