شؤون فلسطينية

هزة أرضية تضرب فلسطين ومركزها نابلس

هزة أرضية تضرب فلسطين ومركزها نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزة أرضية، الليلة، فلسطين، وشعر بها المواطنون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس.

وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.

ووقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7.8 درجات الإثنين عند الساعة 3.17 (01.17 ت غ) وشعر به سكان لبنان وفلسطين وقبرص وشمال العراق، وأعقبت ذلك 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7.5 درجات ظهر الإثنين وأخرى بقوة 5.5 درجة فجر الثلاثاء.

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