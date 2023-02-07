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الأمين العام يستقبل المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام يستقبل المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة التعاون الإسلامي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مكتبه، الثلاثاء، السفير شائع محسن الزنداني، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وقد أطلع المندوب الدائم الأمين العام على آخر التطورات في الساحة اليمنية، كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الأمين العام على أن الحل السلمي هو المخرج الوحيد للأزمة اليمنية، وذلك في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه وتحقيق ما يصبو اليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.

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