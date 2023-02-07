المطران حنا: الوحدة الوطنية مسألة ضرورية لحماية القدس





وأضاف المطران حنا إنه "من المؤسف أن تكون هنالك انقسامات داخلية وحالة احتراب غير مبررة لا يستفيد منها إلا الاحتلال وأعوانه".





وتابع: "لذلك فإننا في الوقت الذي فيه ندافع عن القدس ونرفض سياسات الاحتلال فيها هذه السياسات ذاتها التي تستهدف شعبنا في كافة أماكن تواجده".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الثلاثاء، إن "الوحدة الفلسطينية الداخلية إنما هي مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على القدس وحمايتها وصون هويتها والدفاع عن شعبنا الفلسطيني المظلوم والمستهدف والمضطهد من قبل سلطات الاحتلال".