حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد الفتى حمزة الأشقر





وأضافت: "نسأل الله أن يتقبل الشهيد حمزة الأشقر ونعاهد الله عز وجل وجماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد أن نبقى أوفياء لشهدائنا وأن نسير على الطريق الذي سلكوه حتى يندحر الاحتلال الغاشم عن أرضنا المباركة أو نلقى الله شهداء".

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين الشهيد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً) الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم الثلاثاء.وأكدت الحركة أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شباب الثوار والمقاومين لمزيد من حالات الاشتباكات والرد بكافة الوسائل على غطرسة المحتل".