سعد يحذر العمال من "مصائد" وضعها الاحتلال قرب الجدار الفاصل

حذر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي عام 1948، ويجتازون الحواجز أو "الفتحات"، من خطر المصائد التي نصبها جنود الاحتلال لهم على بعض مقاطع الجدار الفاصل، باستخدام قنابل تنفجر عند اصطدام العامل بالحبل الموصول بها.







وقال سعد، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن "دولة الاحتلال وسياستها النازية واضحة باستهداف أرواح العمال العُزَّل، وهي لم تكتف باستهدافهم بشكل مستمر على الحواجز والفتحات بالرصاص، أو باعتقالهم وسرقتهم، وإنما وضعت القنابل في الطرق التي يسلكونها".

رام الله - دنيا الوطنوأعرب عن استنكار الاتحاد لاستهداف الاحتلال لأرواح العمال العُزَّل الذين يجتازون الطرقات والحواجز بحقائبهم وأمتعتهم الخاصة للبحث عن لقمة عيش تعيل أسرهم، في ظروف عمل قاسية وخالية من معايير الصحة والسلامة المهنية والحماية والعدالة الاجتماعية.وجدد سعد مطالبته لمنظمة العمل الدولية بفتح مكتب لها داخل أراضي عام 1948 لرصد كل الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، مطالبا المجتمع الدولي والعربي والمؤسسات النقابية الدولية (الاتحاد الدولي للنقابات) بردع الاحتلال قبل حدوث كارثة تستهدف حياة العمال.وأضاف أن 93 هو عدد شهداء لقمة العيش في عام 2022، منهم 61 استشهدوا أثناء عملهم داخل أراضي الـ48، و6 عمال استشهدوا برصاص جيش الاحتلال وهم يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه مع بداية الشهر الأول من عام 2023 استشهد ستة عمال.