عاجل

  • ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا إلى 62

شؤون فلسطينية

"الميزان" يُصدر ورقة حقائق حول واقع الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين

"الميزان" يُصدر ورقة حقائق حول واقع الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، ورقة حقائق (موجزة) حول انتهاك الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك من واقع تمثيل مركز الميزان المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيلية.

وتتناول الورقة أرقام وحقائق حول حرمان معتقلي قطاع غزة من حقهم في تلقي زيارة المحامي، وتورد أرقام وحقائق حول القضايا التي تولى فيها المركز تمثيل المعتقلين، كما تستعرض الانتهاكات الموجهة للمعتقلين الفلسطينيين عموماً ولا سيما المعتقلين الإداريين والأطفال والنساء والمرضى والشهداء والمنع من الحق في تلقي زيارة الأهل. 

وتظهر أن حق المعتقل في الاستعانة بمحام يمثله قانونياً يتعرض للانتهاك بشكل منظم، وأن القانون الإسرائيلي يشرعن هذا الانتهاك، حيث يجيز قانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي لسنة 1996م وتعديلاته، للضابط المسؤول والمحكمة المركزية تأجيل لقاء المحامي بموكله الموقوف لمدة قد تصل إلى (21 يوم). 

وتشير الورقة إلى أن حرمان المعتقل/ة من حقه/ا في التمثيل القانوني يتعارض مع الحماية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي للحق في التمثيل القانوني على وجه السرعة، خاصة التعليق العام رقم (32)، الذي وضعته لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لشرح المضمون المعياري للمادة (14) من العهد، والمتعلقة بالحق في ضمانات المحاكمة العادلة، وتوصيات اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب للعام 2008م، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955م، وإلى غير ذلك من أوجه الحماية التي وضعها المشرع الدولي، بغرض حماية الشخص الموقوف من إساءة المعاملة والتعذيب، والوصول إلى تكافؤ الفرص بين سلطة التحقيق التي تمتلك القدرة على إحضار أدلة الاتهام، وبين الشخص الموقوف الذي غالباً تنحسر قدرته على تقديم أدلة النفي.

وخلُصت الورقة إلى دعوة لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لضمان حماية حق المعتقلين الفلسطينيين في التمثيل القانوني، وإلى دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للقيام بواجباتها الناشئة عن المادة (1) والتي توجب عليهم كفالة احترام ما ورد في الاتفاقية في جميع الأحوال.

وكررت دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

سلطة النقد تنشر تنويهًا بخصوص دوام البنوك غدًا

سلطة النقد تنشر تنويهًا بخصوص دوام البنوك غدًا

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد الفتى حمزة الأشقر

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد الفتى حمزة الأشقر

سعد يحذر العمال من &quot;مصائد&quot; وضعها الاحتلال قرب الجدار الفاصل

سعد يحذر العمال من "مصائد" وضعها الاحتلال قرب الجدار الفاصل

&quot;الميزان&quot; يُصدر ورقة حقائق حول واقع الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين

"الميزان" يُصدر ورقة حقائق حول واقع الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا

&quot;التعليم العالي&quot;: إقرار الأنشطة الطلابية المركزية للفصلين الدراسيين الثاني والصيفي

"التعليم العالي": إقرار الأنشطة الطلابية المركزية للفصلين الدراسيين الثاني والصيفي

مركز فلسطين يحذر من تداعيات المنخفضات الجوية على الأسرى

مركز فلسطين يحذر من تداعيات المنخفضات الجوية على الأسرى

طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل تقديم الرعاية الطبية لجرحى زلزال سوريا

طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل تقديم الرعاية الطبية لجرحى زلزال سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الميزان&quot; يُصدر ورقة حقائق حول واقع الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين

"الميزان" يُصدر ورقة حقائق حول واقع الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين

&quot;التعليم العالي&quot;: إقرار الأنشطة الطلابية المركزية للفصلين الدراسيين الثاني والصيفي

"التعليم العالي": إقرار الأنشطة الطلابية المركزية للفصلين الدراسيين الثاني والصيفي

مركز فلسطين يحذر من تداعيات المنخفضات الجوية على الأسرى

مركز فلسطين يحذر من تداعيات المنخفضات الجوية على الأسرى

طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل تقديم الرعاية الطبية لجرحى زلزال سوريا

طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل تقديم الرعاية الطبية لجرحى زلزال سوريا

حمادة: سقوط حجارة من مصلّى قبَّة الصخرة جريمة يتحمّل الاحتلال تداعياتها

حمادة: سقوط حجارة من مصلّى قبَّة الصخرة جريمة يتحمّل الاحتلال تداعياتها

الاحتلال يحول أسيرين مقدسيين إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيرين مقدسيين إلى الاعتقال الإداري

محكمة الاحتلال تُحدد موعدًا للنظر بإخلاء الخان الأحمر

محكمة الاحتلال تُحدد موعدًا للنظر بإخلاء الخان الأحمر

غزة: &quot;ديوان الموظفين&quot; يعلن النتائج النهائية لوظيفة مدير دائرة

غزة: "ديوان الموظفين" يعلن النتائج النهائية لوظيفة مدير دائرة

منوعات

كريم العدل يكشف عن أصعب مشهد في &quot;أزمة منتصف العمر&quot;

كريم العدل يكشف عن أصعب مشهد في "أزمة منتصف العمر"

من هي الممثلة التي تبرعت لمتضرري الزلزال في سوريا بـ 21 مليون ليرة سورية؟

من هي الممثلة التي تبرعت لمتضرري الزلزال في سوريا بـ 21 مليون ليرة سورية؟

شذى حسونة تتعرض للهجوم بعد تقبيلها لتامر حسني

شذى حسونة تتعرض للهجوم بعد تقبيلها لتامر حسني

باسم ياخور يُفجع للمرة الثانية من الموت في أقل من أسبوع

باسم ياخور يُفجع للمرة الثانية من الموت في أقل من أسبوع

خبر وفاة نجم التيك التوك ياسين جنكيز يدب الرعب في قلوب متابعيه

خبر وفاة نجم التيك التوك ياسين جنكيز يدب الرعب في قلوب متابعيه

ليلى زاهر تلغي دور والدها من نجاحها الفني

ليلى زاهر تلغي دور والدها من نجاحها الفني

بدر خلف يثير الجدل حول خبر حمله

بدر خلف يثير الجدل حول خبر حمله

علا غانم تعتدي بالضرب على زوجها

علا غانم تعتدي بالضرب على زوجها

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة &quot;حلو ده&quot;

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة "حلو ده"

عربي

مصر: على إسرائيل تهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

مصر: على إسرائيل تهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

على خلفية الزلزال المدمر.. اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي والأسد

على خلفية الزلزال المدمر.. اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي والأسد

السفارة السعودية في أميركا تُصدر تحذيراً مهماً لرعاياها

السفارة السعودية في أميركا تُصدر تحذيراً مهماً لرعاياها

قطر: الهلال الأحمر يفقد ثلاثة من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال

قطر: الهلال الأحمر يفقد ثلاثة من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال