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  • ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا إلى 62

شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا
زلزال تركيا وسوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي انتشال جثة اللاجئ الفلسطيني مروان عباس رينو من تحت الأنقاض في مخيم الرمل، ما يرفع حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 62.

وأضاف الرفاعي، أن ستة مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في المكان.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 14 حتى الآن، بالإضافة إلى 44 من أبناء شعبنا في سوريا.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس، بقوة بلغت 7.8 درجة، أكثر من 6250 قتيلا، وآلاف المصابين.

وحتى الساعة، بلغت الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 4544 قتيلًا، فيما تجاوز عدد الجرحى العشرين ألفًا.

أما في سوريا، فقد قُتل 1712 شخصًا وأُصيب 3640 آخرون.

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