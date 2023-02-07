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شؤون فلسطينية

مرداوي: جرائم الاحتلال محاولات يائسة لإخماد جذوة المقاومة بالضفة

رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن "استشهاد الشبان، سيشتعل أور الثورة ضد المحتل".  

وأوضح أن "طريقة القتل والاعتقالات التي ينفذها الاحتلال، يحاول من خلالها يائساً إخماد جذوة المقاومة في الضفة الغربية".

وأشار مرداوي إلى أن "الشهداء تقدموا الصفوف، ورفعوا راية فلسطين خفاقة، على طريق الحرية".

وأضاف أن "رحيل الشهداء يؤلمنا، لكن دمائهم الطاهرة هي التي تعبد طريق الحرية ودحر المحتل عن أرضنا".

وذكر أن "تطور المقاومة في جنوب لبنان وغزة التي دحرته وكسرته، يؤكد أن ما يجري في الضفة وعدوان الاحتلال لن يؤخر المنتظر".

وقال القيادي مرداوي إن "المقاومة في الضفة وصلت إلى مرحلة ايقاع القتلى في صفوف العدو، والاستشهاد كمرحلة ومحطة دقيقة تقتضي تقديم الإنجاز العام".

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