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"التعليم العالي": إقرار الأنشطة الطلابية المركزية للفصلين الدراسيين الثاني والصيفي

"التعليم العالي": إقرار الأنشطة الطلابية المركزية للفصلين الدراسيين الثاني والصيفي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أقرت لجنة الأنشطة في مؤسسات التعليم العالي، مجموعة من الأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية التي سيتم تنفيذها خلال الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي.

جاء ذلك خلال اجتماع نظّمته وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أعضاء لجنة الأنشطة الطلابية، وبمشاركة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وتشمل رزنامة الأنشطة الطلابية مجموعة من المسابقات الثقافية التي تعزّز الرواية الفلسطينية، وسلسلة من الأنشطة المركزية التي تعزز اندماج طلبة مؤسسات التعليم العالي، وتبادل الخبرات الثقافية المتعددة مثل مهرجان الطالب الفلسطيني وبرنامج زيارة.

وقال رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية أيمن هودلي، إن الوزارة وبتوجيهات من الوزير أ. د. محمود أبو مويس تولي موضوع الأنشطة اللامنهجية المعززة للبرنامج الأكاديمي والمتكاملة معه؛ أهميةً قصوى، من منطلق رعاية الشباب الفلسطيني الجامعي بمختلف الجوانب والمجالات.

وشدد هودلي على أهمية توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار، وضرورة تخصيص جوائز مالية للطلبة الفائزين.

وقّدم المجلس الأعلى للشباب والرياضة عرضاً حول الأنشطة المشتركة مع المجلس، إذ جرى أيضاً إقرار معسكر طلابي "ملتقى طلابي جامعي" متخصص في تنمية قدرات الطلبة، وآخر متخصص في رعاية الطلبة المبدعين في المجالات الثقافية والفنية المختلفة.

واستضاف الاجتماع ممثلاً عن مسرح القصبة للحديث حول آلية تنفيذ اتفاقية المسرح التي تم توقيعها مع الوزارة بهدف تطوير النوادي المسرحية والثقافية، وتم الاتفاق على سلسلة فعاليات تدريبية وفقاً لاحتياجات كل مؤسسة تنتهي بمهرجان مسرحي ومسابقة مسرحية.

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