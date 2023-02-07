هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش جنوب تركيا

رام الله - دنيا الوطنوقعت مساء يوم الثلاثاء، هزة أرضية جديدة بقوة 5 درجات في كهرمان مرعش جنوب تركيا.وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 4544.وذكر البيان ارتفاع الإصابات إلى 26 ألفا و751 مصابا، مشيرا إلى حدوث 422 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية قهرمان مرعش.ولفت إلى مشاركة 59 ألفا و971 شخصا في جهود البحث والإنقاذ، بينهم 3251 قدموا من 65 دولة.وأكد البيان إرسال 4 آلاف و764 مركبة (آليات ثقيلة وشاحنات، ورافعات) للمناطق التي ضربتها الزلازل، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.