حمادة: سقوط حجارة من مصلّى قبَّة الصخرة جريمة يتحمّل الاحتلال تداعياتها

رام الله - دنيا الوطنحمّل الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، الثلاثاء، محمد حمادة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سقوط حجارة من الجهة الخارجية الغربية لمصلّى قبّة الصخرة المشرّفة.واعتبر حمادة ذلك حادثا خطيرا يكشف مجدّداً جريمة استمرار الاحتلال في منع أعمال الترميم داخل المسجد الأقصى المبارك منذ سنوات، ويبعث بإنذار بالغ الخطورة ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلّين والمعتكفين والمرابطين فيه.وقال إن "استمرار الاحتلال في تصعيد مخططات التهويد والحفريات المُمنهجة في المسجد الأقصى المبارك، يعرّض مرافقه ومصلياته لأخطار التعرية والتشققات وسقوط حجارته، في جرائم بشعة تنتهك قدسية الأقصى وتستفز مشاعر شعبنا وأمتنا الإسلامية، الذين سينتصرون للقدس والأقصى".وأكد حمادة أن "شعبنا سيبقى حائط سدّ منيع في الدفاع عنهما بكل الوسائل، وفي مقدمتها الرباط والمقاومة".