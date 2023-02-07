شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تُحدد موعدًا للنظر بإخلاء الخان الأحمر

محكمة الاحتلال تُحدد موعدًا للنظر بإخلاء الخان الأحمر
الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
وافق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية التابعة للاحتلال، مساء الثلاثاء، على طلب الحكومة في تل أبيب بتأجيل الرد على الالتماس المقدم بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس.

ووفق صحيفة (إسرائيل اليوم)، فإن "القضاة انتقدوا موقف الحكومة واتهموها بالتباطؤ في هذا الملف بعد التأجيل عدة مرات".

وقرر القضاة عقد جلسة الاستماع بشأن هذه القضية في الأول من آيار/ مايوم المقبل، وأنه يتعين على الحكومة الحالية تقديم ردها بحلول الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.

وقالوا إنه "في حال لم يتم تلقى الرد، فسوف ينظرون في اتخاذ قرار مشروط بشأن عملية إخلاء قرية الخان الأحمر"، بحسب صحيفة (القدس) المحلية.

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