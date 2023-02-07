غزة: "ديوان الموظفين" يعلن النتائج النهائية لوظيفة مدير دائرة
أعلن ديوان الموظفين العام بغزة، عن النتائج النهائية لوظائف مدير دائرة (المرحلة الأولى)، كما يلي:
مدير دائرة مكتب رئيس مكتب الإعلامي الحكومي -الاعلام الحكومي
مدير دائرة الأسرة والطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية
مدير دائرة التأمين الصحي والإعفاءات -وزارة التنمية الاجتماعية
مدير دائرة الرقابة المهنية والفنية -وزارة التنمية الاجتماعية
مدير دائرة حماية الطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية
مدير دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية -وزارة التنمية الاجتماعية
مدير دائرة وحدة الشكاوى -وزارة التنمية الاجتماعية
مدير دائرة الاستيعاب والتوزيع -وزارة الداخلية
مدير دائرة السياسات والتخطيط -وزارة الداخلية
مدير دائرة الشؤون المالية -وزارة الداخلية
مدير دائرة مؤشرات الأداء -وزارة الداخلية
مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة والآثار
مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة والآثار
مدير دائرة التخطيط والجودة -وزارة العدل
مدير دائرة الشؤون الإدارية -وزارة العدل
مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة العدل
مدير دائرة الرقابة على الأجهزة الأمنية -وزارة المالية
مدير دائرة المعلومات الجمركية -وزارة المالية
مدير دائرة قطاع التنمية الاجتماعية -وزارة المالية
مدير دائرة وحدة الأرشيف العام -وزارة المالية
مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة المالية
مدير دائرة الجمعيات النسوية -وزارة المرأة
مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة
مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة
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