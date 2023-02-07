الأمين العام لمنظمة التعاون يستقبل مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة خارجية ليبيا

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه في مكتبه، الأحد، مدير إدارة الشؤون الإسلامية في وزارة خارجية دولة ليبيا، سيف أحمد.





وخلال اللقاء، أكد الأمين العام الموقف المبدئي الدائم للمنظمة الداعم لليبيا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.





وانطلاقاً من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ومبادئها وقرارات القمة ومجلس الوزراء، جدد الأمين العام التأكيد على دعم المنظمة لكل المبادرات والجهود التي تسهم في حل الأزمة الليبية سياسياً بما يكفل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي.

رام الله - دنيا الوطن