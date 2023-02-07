قيادي بـ (الجهاد) يكشف كواليس اللقاءات مع المسؤولين المصريين

كشف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، مساء يوم الثلاثاء، كواليس اللقاءات التي أجراها وفد حركته مع المسؤولين المصريين في القاهرة.







وقال إن "اللقاءات التي أجراها وفد حركته مع المسؤولين المصريين على مدار الأيام الماضية، كانت إيجابية وأخوية"، وفق وكالة (فلسطين اليوم) المحلية.



وحول استمرار اعتداءات الاحتلال خلال وجودهم بالقاهرة، أكد القيادي في الجهاد الإسلامي أن "تعمد الاحتلال استهداف كتيبة عقبر جبر التابعة لكتائب القسام، ومن قبلها استهداف الشيخ خضر عدنان، هو بمثابة رسالة سلبية للجانب المصري خلال استضافته لوفود الجهاد وحماس، وكأن إسرائيل تقول أنها لا تقيم اعتبار لما تقوم به مصر من جهد".

وتابع عضو المكتب السياسي: "مصر معنية بتعزيز الموقف الفلسطيني وبحمايته وحماية قضيتنا في ظل التغول الإسرائيلي والعدوان المستمر، لكن رسالة المقاومة في الضفة واضحة وفي مقدمتها كتيبة جنين وأريحا ونابلس وكل الثوار بأننا ماضون في طريق التحرير ولن نلقي السلاح وسنواصل القتال حتى التحرير".







رام الله - دنيا الوطنوأضاف البطش، لدى عودته إلى قطاع غزة مع وفد قيادة الجهاد الإسلامي في ختام جولتهم بمصر، أن "المباحثات ركزت على أمرين رئيسين، الأول يتعلق بكيفية مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة، والثاني تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة هذه الحكومة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع استمرار الحصار".وأوضح أن "مصر معنية باستئناف جهودها للمصالحة الوطنية والوصول لصيغة تمكن الجميع من الوقوف في وحه التحديات التي تحاو أن فرضها حكومة الاحتلال المتطرفة".