نادي الأسير: ما يزيد عن 900 معتقل إداري في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير، الثلاثاء، بأن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 900 معتقل، من بينهم المعتقلة رغد الفني، وخمسة أطفال.







وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن المعتقلين الإداريين يقبعون بشكل أساس في ثلاثة سجون، هي: عوفر (379)، والنقب (345)، ومجدو (160)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن ‏الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ على مدار التسع سنوات الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم، بواقع 2409 أوامر.وبين أن أكبر المعتقلين الإداريين سنّا هو المعتقل جمال النسر (76 عاما)، مشيرا إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين تعرضوا للاعتقال سابقا، ومنهم من أمضى في الأسر سنوات.وأضاف نادي الأسير أن ‏أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.