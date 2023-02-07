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شؤون فلسطينية

انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل تنطلق غدًا

انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل تنطلق غدًا
غرفة تجارة وصناعة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل يوم غد الأربعاء.

وقالت اللجنة في بيان، الثلاثاء، إن صناديق الاقتراع تفتتح أمام 3407 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الرابعة مساء.

وبينت أنه يتنافس 28 مرشحا في هذه الانتخابات لاختيار 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 1954 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، دير البلح، ورفح، وخانيونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

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