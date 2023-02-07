حكومة الاحتلال تدفع بخطة لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية في القدس

رام الله - دنيا الوطندفعت حكومة الاحتلال المتطرفة، بخطة لإقامة حي استيطاني يهودي على أراضي مطار القدس الدولي المهجور، الواقع قرب مخيم قلنديا شمال القدس.وسيضم المخطط 9 آلاف وحدة سكنية استيطانية، وسيتم تخصيص معظمها للمستوطنين الحريديم.وسيمتد الحي الاستيطاني على مساحة 1.243 دونماً، على أراضٍ فلسطينية سيطرت عليها سلطات الاحتلال، وما يسمى "صندوق أراضي إسرائيل"، وتضم الخطة إضافة إلى شقق السكن نحو 350 ألف متر مربع من مناطق التجارة والعمل والسياحة.وتعمل الاحتلال على دفع هذه الخطة الاستيطانية قدماً، بعد نحو ثلاثة عقود امتنعت خلالها الحكومات الإسرائيلية عن تخطيط وتطوير المستوطنات داخل حدود عام 1967.ويهدف هذا المخطط الاستيطاني لقطع التواصل الإقليمي للأحياء الفلسطينية في القدس ويمنع توسعها الطبيعي.