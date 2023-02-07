شؤون فلسطينية

عورتاني يبحث مع سفير جنوب أفريقيا آفاق التعاون بمجال التعليم

عورتاني يبحث مع سفير جنوب أفريقيا آفاق التعاون بمجال التعليم
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع سفير جنوب أفريقيا لدى فلسطين شون باينيفيلدت، آفاق التعاون المشترك في المجالات التعليمية.

وأكد عورتاني، خلال اللقاء، أهمية تعزيز أواصر الشراكة عبر اقتراح إبرام "خطاب نوايا" للتعاون بين البلدين يتم توقيعه في لقاء مقبل، والبناء عليه من خلال اجتماعات ولجان فنية.

بدوره، أطلع السفير باينيفيلدت، الوزير عورتاني على نظام التعليم في جنوب أفريقيا، وما شهده من تحول بعد عام 1994، وآليات التعاطي مع قضايا المناهج والتقويم، والمهارات الحياتية والمواطنة وغيرها، مؤكدا ضرورة التعاون لخدمة القضايا التعليمية المشتركة بين البلدين.

كما واتفقا على عقد لقاء افتراضي بين الوزارتين، للتعرف إلى نظام الامتحانات والقياس والتقويم في جنوب أفريقيا، والاستفادة من تجربتها في هذا المجال.

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