جماهير نابلس تُشيع جثمان الشهيد الفتى حمزة الأشقر

شيعت جماهير شعبنا، الثلاثاء، جثمان الشهيد الفتى حمزة الأشقر (17 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر، شرق نابلس.







وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، عقب مراسم عسكرية، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية.

رام الله - دنيا الوطنوألقى ذوو الشهيد نظرة الوداع عليه في منزلهم بالمخيم، ثم انطلق موكب التشييع إلى مقبرة المخيم لمواراته الثرى، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الفتى الأشقر، فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاصة في وجهه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس.وباستشهاد الفتى الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 42 شهيدا، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة.