مصر: على إسرائيل تهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، عن مطالبة مصر لإسرائيل بـ"ضرورة التوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد فلسطين".جاء ذلك وفق بيان للخارجية المصرية عقب لقاء جمع شكري، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط، سڤن كوبمانز، الذي يزور القاهرة حاليا.وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن لقاء الجانبين "استعرض التطورات الأخيرة على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، وما تشهده من وتيرة متزايدة للعنف تهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة".وحذر اللقاء من "التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى فرص حل الدولتين"، وفق وكالة (الأناضول).وأكد شكري على "الموقف المصري الداعي إلى ضرورة تهدئة الأوضاع على الأرض، وتوقف إسرائيل عن القيام بإجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني".وأوضح أن تهدئة الأوضاع وتوقف إسرائيل عن إجراءاتها الأحادية "له أثر مباشر على خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات (متوفقة منذ 2014)".وشدد وزير الخارجية المصري "أهمية اضطلاع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، لوضع حد للتوتر الحالي ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين وتشجيع العودة إلى المفاوضات".بدوره، قال كوبمانز إن "الاتحاد الأوروبي يحرص على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية، وسبل وفرص العودة إلى المفاوضات من خلال طرح مقترحات ورؤى جديدة وخلاقة"، وفق البيان المصري.وبحث الجانبين "فرص التحرك خلال المرحلة القادمة"، واتفقا على "مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة".