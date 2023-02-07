الصحة العالمية تكشف عدد متضرري زلزال سوريا وتركيا

رام الله - دنيا الوطنكشفت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن توقعات بأن تكون حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا وبلغت قوته 7.8 درجات، "أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة، فيما أفادت حصيلة رسمية أن عدد قتلى الكارثة بلغ أكثر من 5000 شخص.ففي تركيا وحدها، أحصت السلطات انهيار نحو 5 آلاف مبنى، فيما يواجه الجرحى العالقون بين الأنقاض خطر تدني حرارة الجسم بسبب الصقيع.وعبّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال.بدورها، قالت المسؤولة في منظمة الصحة، أديلهايد مارشانغ، إن عدد المتضررين قد يصل إلى 23 مليوناً، وفق قناة (الميادين).وسجلت ما لا يقل عن 185 هزة ارتدادية تلت الزلزالين الأولين اللذين بلغت قوتهما 7.8 درجات ليلاً و7.5 عند الظهر، ومركزهما في شمال شرق تركيا.كذلك وقعت هزّات ارتدادية خلال الليل الماضي، وقبيل فجر الثلاثاء، كانت أقواها واحدة بلغت 5.5 درجات على مسافة 9 كيلومترات جنوب شرق غولباشي في جنوب تركيا.